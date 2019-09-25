Seçimleri bilen anketçi Adil Gür'den dikkat çeken ittifak açıklaması!

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun parti kurma kararı sonrası yeni partilerin kiminle ittifaka gideceği merak konusu oldu. Yeni partilerin İYİ Parti ve Saadet Parti'yle bir ittifaka gidebileceği konuşuluyor. İddianın sahibi ise anketçi Adil Gür...

Katıldığı bir televizyon programında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan anketçi Adil Gür, "Türkiye’de yarın üçüncü bir ittifak çıkabilir. Üçüncü ittifakı yanına alan kazanır."

Bir televizyon programına konuk olan anketçi Adil Gür çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gür, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirileceği 2023 seçimi ile ilgili olarak "Türkiye’de yarın üçüncü bir ittifak çıkabilir. Üçüncü ittifakı yanına alan kazanır." değerlendirmesinde bulundu.İşte Gür’ün o açıklaması;

Üçüncü ittifak ortaya çıkacak

Yeni bir perspektif açmak istiyorum. Biz hep şunu konuşuyoruz. Davutoğlu, Babacan parti kuracak, Millet İttifakı içerisinde yer alacak. Bu benim şahsi görüşüm. Bence Türkiye’de üçüncü bir ittifak ortaya çıkacak. Üçüncü bir ittifak.

Üçüncü ittifakı yanına alan kazanır

Saadet Partisi, Davutoğlu, Babacan ve İYİ Parti. Neden? Şayet CHP ve HDP zorlanırsa, CHP ve HDP’nin daha fazla yakınlaşması konuşulursa, böyle bir huzursuzluk olursa diyorum. Bu bir varsayım. Çok yazılıp çiziliyor. İYİ Parti AK Parti’ye doğru kayıyor. Efendim İYİ Parti ve MHP yer değiştirecekmiş. Bir sürü senaryolar yazılıyor. Tek cümle diyorum ki Türkiye’de üçüncü bir ittifak ortaya çıkacak. Ama üçüncü ittifakı yanına alan kazanır. Öyle bir durum var işte”