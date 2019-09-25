Bulanlar bir bir ölmüştü 3400 yıllık lanetli Sennedjem lahiti açıldı

Antik Mısır’da Yeni Krallık döneminde yaşayan üst düzey görevli lanetli Sennedjem ve eşine ait olduğu düşünülen, çok iyi korunmuş durumda bulunan mumyalar Kahire’de Mısır Medeniyetleri Ulusal Müzesi’nde görücüye çıktı. Basın mensuplarının önünde lahitlerden çıkarılan mumyalar, restore çalışmaları kapsamında uzmanlar tarafından incelendi. Mumyaların, son derece iyi durumda olduğu belirtildi. Daha önce Tahrir Meydanı’ndaki Mısır Müzesi’nde bulunan mumyaların yeni adresinin de artık Kahire olacağı belirtildi.