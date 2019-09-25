IMF ile gizli görüşmeye Numan Kurtulmuş'tan sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP ve İYİ Parti'nin IMF heyeti ile yaptığı görüşmeye tepki göstererek ''Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Ankara'da, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kimse IMF heyetleriyle gizli kapaklı görüşmeler yapmaya kalkmasın" diyerek tepki gösterdi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye artık bir istikamete girmiştir"

'Türkiye çok çetin meydan okumalarla karşı karşıya. Türkiye her türlü meydan okumaya karşı hazırlıklıdır. Çok çetin bir dönem girdiğimizi biliyoruz. Terörün sona erdirilmesi için kararlılığımız ortadadır. Zaman zaman gördük geçen hafta Ankara'da İran Rusya Türkiye'nin ortak Astana sürecinin 5. toplantısı yapıldı. Türkiye yoluna devam ediyor. Türkiye'nin bir tane ekseni vardır o da kendi milli eksenidir. Türkiye artık bir istikamete girmiştir. Suriye'deki kararlılığımız Türkiye'nin bir konudaki kararlılığını ortaya koyuyor. Türkiye tam bağımsız Türkiye olma istikametinde yoluna devam ediyor, her türlü meydan okumayı göze alıyor.

"Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacak"

IMF heyeti ile muhalefet partilerinin görüşmesi meselesi. IMF sadece ekonomik konularda tavsiyelerde bulunan bir kuruluş değildir aslında küresel finans kapitalizmin önemli siyasal kurumlarından birisidir. Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır.