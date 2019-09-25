Akseki'de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı
ANTALYA Akseki'de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen feci kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Antalya- Konya karayolunda sürücüleri ve plakaları henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı. Akseki ilçesi Cevizli Mahallesi yakınlardan meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
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Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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4 kişinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna gönderildi. Geriye bu feci görüntüler kaldı.
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