Akseki'de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı

ANTALYA Akseki'de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen feci kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Antalya- Konya karayolunda sürücüleri ve plakaları henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı. Akseki ilçesi Cevizli Mahallesi yakınlardan meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

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Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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4 kişinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna gönderildi. Geriye bu feci görüntüler kaldı.

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