Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul ile birlikte 20 kenti vuracak
TÜRKİYE'nin batı ve iç kesimleri sağanak yağışın etkisi altında. Sıcaklıkların 3 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. Yağışların İstanbul ile birlikte 20 kentte etkili olması bekleniyor.
İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı olacağı belirtiliyor. Kocaeli'de de hafif sağanak yağışlı hava hakim. Afyon, Denizli, İzmir, Muğla, Antalya, Isparta'nın aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışın etkili olacağı diğer kentler sırasıyla şöyle: Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Bolu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon
Yer yer çok kuvvetli
Yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıklar 3 ila 6 derece azalacak
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Ani sel, su baskınına dikkat
Yağışların, Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Antalya'nın İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.