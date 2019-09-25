Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı! 55 ilde büyük operasyon 256 gözaltı
Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'ndaki soruların, FETÖ'cülere verilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 55 ilde harekete geçildi.
Şimdiye kadar 256 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Soruları üyelerine verdikleri tespit edildi
2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdikleri tespit edildi.
55 ilde düğmeye basıldı
Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları tespit edilen 331 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dahil 55 il Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Eylül 2019 tarihinden itibaren ortak operasyon yapıldı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul ile birlikte 20 kenti vuracak