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Kadıköy'de sahipsiz çanta bomba paniği yarattı Ekipler fünye ile patlattı

İSTABUL Kadıköy iskele meydanında bırakılan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi.

Olay, Kadıköy'ün en işlek yeri olan iskele meydanda meydana geldi.

Beşiktaş iskelesi yakınında sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, alanı boşaltarak güvenlik şeridi çekti.

Bu sırada çevrede toplananlar merak dolu bakışlarla çalışmaları izledi. Özel elbise giyen bomba imha uzmanı, çantaya fünye yerleştirdi. Büyük bir gürültüyle patlayan çantadan elbiseler ve ayakkabı çıktı.

İncelemenin ardından güvenlik şeritleri kaldırılarak alan yaya trafiğine açıldı.

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