Ersun Yanal'ın gözüne giremedi derbide kesik yedi

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde ilk 11'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'in 5. haftasında evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek puanını 10'a yükselten ve 13 puanlı Alanyaspor'un gerisinde 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Ankaragücü maçında beklediğini bulamadığı Adil Rami'yi kulübeye çekmeye hazırlanıyor.

Zanka-Serdar Aziz ikilisi oynayacak

Yanal, savunma göbeğinde Zanka-Serdar Aziz ikilisini oynatmayı düşünüyor. İdmanlarda bunu denemeyi planlayan 57 yaşındaki çalıştırıcı, karar değişikliğine gitmezse bu ikiliyi derbide sahaya sürecek.

Rami henüz hazır değil

Ersun Yanal'ın bu kararı almasının başlıca nedeni Jailson'un stoper mevkini yadsıması ve Adil Rami'nin de henüz fizik-kondisyon olarak hazır olmaması oldu.

Orta sahayı üçleyecek

Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin orta sahasında da değişiklik olacak. Yanal, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ve Tolga Ciğerci ile orta sahayı üçleyecek. Max Kruse ileri üçlünün solunda görev yapacak. Maurcio Isla ve Victor Moses ise derbiye yedek başlayacak.