Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar Ahmet Kaya şarkısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, Twitter'dan Ahmet Kaya'nın şarkısını paylaştı.

Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"Dinlediklerimden gelsin"

Selçuk Bayraktar, Ahmet Kaya'nın şarkısını "Uzun gecelerin sabaha eriştiği saatlerinde dinlediklerimden gelsin, şimdi tekrar tekrar çalarken." notuyla paylaştı.

Yorum ve beğeni yağdı

Bayraktar, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Uzun gecelerin sabaha eriştiği saatlerinde dinlediklerimden gelsin, şimdi tekrar tekrar çalarken. 'Bir bebek özleminde seni aramak var ya, Bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri göğü deler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya...

Bayraktar'ın ilgili paylaşımı şöyle: