Fatih Terim'den Ali Koç'a flaş 'sicili bozuk' yanıtı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'sicili bozuk' açıklamalarına yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig'de 6.hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan polemikler devam ederken sarı-kırmızılı takımın teknik Direktörü Fatih Terim, bu sabahki antrenman öncesinde basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Terimi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'sicili bozuk' açıklamalarına yanıt verdi.

''Baktım, değmeyeceğine karar verdim''

Konuyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim." dedi.

''İnşallah güzel bir sonuç alacağız"

Fenerbahçe derbisinde iyi bir sonuç alacaklarına inandığını belirten Terim, "Geçen sene oynadığımız maçta çok farklı olabilirdi. Taraftarlarımızla birlikte evimizde kazanacağımıza inanıyoruz. Herkes hazır, biz hazırız. İnşallah güzel bir sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.

''Çok üzülüyorum hoş değil''

Aldığı ceza nedeniyle saha içinde takımını yalnız bırakmasıyla ilgili konuşan Terim, ''Tribünde olmak çok zor. Sahaya uzaksınız, ulaşamıyorsunuz. Çok üzülüyorum. Hoş değil. Rotasyon yine olabilir. Futbolculara haftada 3 maç oynayama alışacaklar. Bahaneye yer yok.'' dedi.

Ali Koç ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim için ''Futbolun içinde bu denli olan birinin sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir, onu konuşalım.'' derken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de ''Saçmalamanın açıklaması olmaz. Biz bu konudan şiddetle rahatsızız. İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir. O edep sınırları içinde kalmamız lazım.'' ifadelerini kullanmıştı.