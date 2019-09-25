Cüneyt Özdemir'den Erdoğan'ın BM'deki konuşmasına çarpıcı yorum! Övgüyle bahsetti

Gazeteci Cüneyt Özdemir, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin New York şehrinde düzenlenen BM toplantısında yaptığı çarpıcı konuşmasını yorumladı. Özdemir Erdoğan'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması dünyanın her tarafından ses getirdi. Türkiye'de çok geniş yankı uyandıran konuşma gündeme oturdu.

Erdoğan'ın konuşmasını takip eden ve değerlendiren isimlerden biri de 5N1K Programı Yapımcısı Gazeteci Cüneyt Özdemir'di. Özdemir Erdoğan'ı dünya devlet lideri olarak nitelendirdi.

Övgüyle bahsetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı canlı yayında değerlendiren Özdemir Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

"Kürsüde bir dünya devlet lideri vardı"

CNN TÜRK haber sunucusunun "Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla ilgi bir manşet atsanız ne derdiniz?" sorusuna Özdemir, "Çok manşet var. Ben olsam biraz daha genel bakardım. Vicdanın sesiyle, Birleşmiş Milletler kürsüsünde bir dünya devlet lideri vardı diyebilirim" yanıtını verdi.