Cüneyt Özdemir'den Erdoğan'ın BM'deki konuşmasına çarpıcı yorum! Övgüyle bahsetti

Gazeteci Cüneyt Özdemir, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin New York şehrinde düzenlenen BM toplantısında yaptığı çarpıcı konuşmasını yorumladı. Özdemir Erdoğan'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması dünyanın her tarafından ses getirdi. Türkiye'de çok geniş yankı uyandıran konuşma gündeme oturdu.
Erdoğan'ın konuşmasını takip eden ve değerlendiren isimlerden biri de 5N1K Programı Yapımcısı Gazeteci Cüneyt Özdemir'di. Özdemir Erdoğan'ı dünya devlet lideri olarak nitelendirdi.
Övgüyle bahsetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı canlı yayında değerlendiren Özdemir Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.
"Kürsüde bir dünya devlet lideri vardı"
CNN TÜRK haber sunucusunun "Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla ilgi bir manşet atsanız ne derdiniz?" sorusuna Özdemir, "Çok manşet var. Ben olsam biraz daha genel bakardım. Vicdanın sesiyle, Birleşmiş Milletler kürsüsünde bir dünya devlet lideri vardı diyebilirim" yanıtını verdi.
Erdoğan hangi konulara değindi?
Bölgesel ve küresel gelişmelere değinen Erdoğan 'Dünya Aylan bebeği çabuk unuttu' diyerek mülteci sorununa dikkat çekti. Ardından İsrail'in bölgedeki politikalarına tepki gösteren Erdoğan, haritalarla İsrail'in Filistin topraklarını nasıl işgal ettiğini anlattı. Erdoğan ayrıca dünyanın önde gelen ülkelerinin nükleer enerji konusundaki çifte standartlı yaklaşımlarını sert dille eleştirdi.