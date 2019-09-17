Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önlük giydi yemek dağıttı ilk uygulama Van'da başlatıldı

Sadece yemek değil sevgi de veriyoruz: Bakan Selçuk, tüm Türkiye'de özellikle taşımalı eğitim gören öğrencilerin sıcak yemek yemelerini çok önemsediklerini belirterek, "Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı olarak Van'da pilot bir çalışma başlattık. 12 öğretmen evimiz, 340 okulumuzdaki yaklaşık 51 bin öğrencimize her gün sıcak yemek veriliyor. Yemeklerimizin kalitesi, yemeklerimizin hijyenik olması konusunda çok hassas davranıyoruz ve bu projenin bütün Türkiye'ye yayılması konusunda da bazı çalışmalar sürdürüyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin öğle yemeklerini okulda yemelerini giderek kapsamı genişleyen bir çalışmaya doğru da dönüşeceğini düşünüyoruz. Ben burada bu çalışmayı yürüten arkadaşlarımıza, sayın valimiz başta olmak üzere, bütün emeği geçen çalışan arkadaşlarımıza, yöneticilere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burada sadece yemek dağıtılmıyor. Aynı sevgi dağıtılıyor. Bu bakımdan da öğrencilerimizin gözlerindeki pırıltıyı görmekten büyük memnuniyet duyduğumu dile getirmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.