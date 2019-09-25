Fehmi Koru'dan Kılıçdaroğlu'na Abdullah Gül tepkisi! Ne kadar saçma olursa olsun...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül’ü 2023’te aday yapmayacağını açıklaması Gül'ün kankası Fehmi Koru'nun moralini bozdu. Koru köşesinden Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Abdulkadir Selvi ise Kılıçdaroğlu'nun bu tartışmalardan rahatsız olduğunu yazdı.

Yeni partilerle ilgili çalışmalar sürerken bugünlerde Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye gündemini meşgul etmeye başladı. Şimdiden isimler üzerinde tartışmalar yapılıyor. Bundan önceki seçimde son anda aday olmaktan vazgeçen Abdullah Gül'ün de ismi her zamanki gibi geçiyor.

Gül'ün çatı aday olacağı iddia edildi. Bu iddia CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yalandı. Fehmi Koru ve Abdulkadir Selvi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül’ü 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğine yönelik iddialara verdiği cevabı köşelerine taşıdı.

Bu konu bugün gerçekten belli bir çevrenin gündeminde

Koru yazısında “Bu konu bugün gerçekten belli bir çevrenin gündeminde; yeni oluşumlar dışındaki bir çevrenin…‘2023’te mi, yoksa daha uygun bir tarihte mi seçime gidelim?’ sorusu eşliğinde fikir jimnastiği yapıldığı belli. Bugünden isimler üzerinden bir kamuoyu oluşturma çabasını sezmemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Kim bugünden dört yıl sonrasıyla ilgili soruya cevap verebilir ki?

Kılıçdaroğlu'nun Gül iddiasını yalanlamasına tepki gösteren Koru ''kim bugünden dört yıl sonrasıyla ilgili soruya cevap verebilir ki? diye sordu ve Kılıçdaroğlu’nu ''O her sorulana, ne kadar saçma olursa olsun, cevap veriyor'’ sözleriyle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'na tepki! Her sorulana cevap veriyor

“Cumhur İttifakı’nın gidilecek seçimde istediği sonucu alabilmesi her geçen gün zorlaşıyor” yorumunu yapan Koru, yazısını şöyle sonlandırdı: Hiç belli olmaz; yeni oluşum partileşir ve halktan ciddi destek bulursa, ittifaklar denklemi daha başka biçimde de değişebilir. Ben de bu konularda birilerinden cevap vermesini bekleyeceğim, ama kim bugünden dört yıl sonrasıyla ilgili soruya cevap verebilir ki? Yoksa ben de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na mı sorsam? O her sorulana, ne kadar saçma olursa olsun, cevap veriyor da ondan.

Selvi: Kemal Kılıçdaroğlu tartışmalardan rahatsız!

Abdülkadir Selvi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlere henüz 4 yıl varken Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tartışma açılmasından rahatsız olduğunu kendisinin Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kimseye söz vermediğini açıkladığını belirtti. Selvi Kılıçdaroğlu’nun iddiaları yalanladığını ve ''böyle bir şey mümkün değil’’ dediğini belirtti.



