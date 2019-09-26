Ailesini katletmeye çalıştı ABD'de evlatlık alınan çocuğun gerçek yaşı ise şoke etti

Şu anda tüm dünyanın konuştuğu olay, duyanların ağzını açık bırakacak cinsten. ABD'li bir çiftin 9 yaşında sevimli bir kız çocuğunu evlat edinmesi, hiç tahmin edilemeyecek bir gerçeğin açığa çıkmasına sebep oldu. Evlat edinilen minik kızın aslında 22 yaşında sosyopat bir cüce olduğu ortaya çıktı.