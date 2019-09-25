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MSB açıkladı! 2 F-16 Suriye hava sahasında 2 saat uçuş icra etti

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün saat 10.00-12.00 arasında, Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş gerçekleştirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi." ifadesi kullanıldı.

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