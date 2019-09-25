Vatandaş ilaç yazdıramıyor! 3. basamak hastane şartı perişan etti

4 Eylül'de yürürlüğe giren yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) vatandaşı kaosa sürükledi. Daha önce nöroloji uzmanlarının yazdığı ilaçlar artık sadece 3. basamak tam teşekküllü hastanelerde yazılıyor. Haliyle köyde ya da ilçede oturan bir ilaç yazdırabilmek için şehire gitmek zorunda kalıyor.

SUT tebliği değişti, nöroloji uzmanlarınca yazılan bazı ilaçlar SGK kapsamı dışında bırakıldı. 4 Eylül 2019 tarihi itibariyle artık hastalar 3. basamak tam teşekküllü hastanelere yönlendiriliyor. Bu hastanelerde randevu bulmak ise imkansız hale geldi. Sistem düzenli ilaç alması gereken bir çok hastayı perişan etti.

20 gündür ne randevu bulabildi ne ilacını alabildi

Ankara'da yaşayan Zona hastası bir vatandaş 20 gündür randevu alamadığı için ilacını temin edemediğini söylüyor. Gabaset isimli ilacı kullanan zona hastası Harun Aydın, ilacı bitince yeni reçete için doktoruna gittiğinde yeni sistemden haberdar olmuş. Yeni sistemin yarattığı aşırı yoğunluk sebebiyle 3. basamak hastaneden randevu alamayan Harun Aydın, her sabah 5'te hastanenin yolunu tutuyor ve ilaç yazdırmaya çalışıyor. Şu ana kadar hastaneden randevu alamadığını belirten Harun Aydın, "İlacı paramla alayım dedim. Ancak bu ilaç için reçete şart. Günlerdir ilacımı temin etmek için hastane kapılarındayım" dedi.

Köyde - ilçede yaşayan ne yapsın?

Yeni sistem büyükşehirlerdeki 3. basamak hastaneleri aşırı yoğunlukla kilitlerken bir de bu hastaneye sahip olmayan il, ilçe ve köylerdeki vatandaşların durumu var. İleri aşamasında halüsinasyon görmeye başlayan Alzheimer, Parkinson hastaları için kullanılan psikiyatri ilaçları da artık 3. basamak hastanelerdeki psikiyatristler tarafından yazılabiliyor. Halk arasında huzursuz bacak sendromu ve anksiyete bozukluğu tedavisinde kullanılan Pregabalin ilacının yanı sıra epilepsi tedavisinde kullanılan Gabapentin gibi ilaçlar da yalnızca üçüncü basamakta raporlanıyor. Haliyle ilçe ya da köyde oturan bu hastalar 3. basamak hastanesi olan illere gitmek zorunda kalıyor.

ŞEHİRDEKİ RANDEVU BULAMIYOR, KÖYDEKİ GELEMİYOR

3. basamak hastaneler tam teşekküllü hastanelerdir. Eğitim araştırma ve üniversite hastaneleri gibi. Bu hastaneler şehirlerde yer alıyor. İlçe ve köylerde yaşayan hastalar artık mecburen şehire gidip ilaç yazdırabilecek. Her ilde 3. basamak hastane de bulunmuyor. Hakkâri de veya Muş’ta yaşayan bir hastanın nöropatik ağrı ilacını alabilmek için en yakın Erzurum ya da Van’a gitmesi gerekiyor.

Yeni SUT tebliği ile neler değişti?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 4 Eylül 2019'da uygulanmaya başladı. Doktorlar ile vatandaşın tepki gösterdiği yeni düzenlemede, Demans, Parkinson gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların nöroloji uzmanları tarafından reçete edilmesi durumunda SGK tarafından karşılanmayacağı belirtiliyor. Yine Nöroloji uzmanlarınca yazılan SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanların 6 aydan uzun süreli olması durumunda ilaçların bedeli SGK tarafından ödenmiyor. SGK, söz konusu haftalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların 6 aydan uzun süreli kullanılması durumunda sadece psikiyatri uzmanı tarafından raporlanması halinde karşılıyor.