HABER /  SAĞLIK

Üçüncü basamak hastaneler hangileri bir ve ikinci basamak sağlık kurumları

Sağlık sektöründe hastaneler 1. basamak, 2. basamak ve 3. basamak olarak ayrılıyor. Üçüncü basamak hastaneler araştırma ve üniversite hastaneleri oluyor.

Türkiye'deki tıp sisteminde birinci basamak resmi sağlık kuruluşları olarak şunlar yer alıyor:
- Resmi kurum tabiplikleri,
- Sağlık ocağı,
- Verem savaş dispanseri,
- Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi,
- Sağlık merkezi,
- SSK sağlık istasyonu ve dispanseri anlaşılır.

Birinci basamak özel sağlık kuruluşu olarak ise 'Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikler bulunuyor.  Hekimlerin, mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere münferiden açtıkları muayenehaneler bu kapsam dışında.

İkinci basamak hastaneler hangileri?
Sağlık sisteminin ikinci aşamasında yer alan devlet kurumları şöyle:
- Devlet Hastaneleri (Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan)
- Özel Dal Hastaneleri,
- SSK Hastaneleri ve diğer resmi kurum hastaneleri.

2. basamak özel sağlık kuruluşları ise şöyle:
- Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre ruhsat almış özel hastaneler ile
- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel tıp merkezleri ve özel dal merkezleri.

Üçüncü basamak hastaneler hangileri?
Bu kademede yer alan hastaneler en yetkili konumdaki hastanelerdir. 3. basamak hastaneler şöyle sıralanır:
- Eğitim ve araştırma hastaneleri,
- Özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile
- Üniversite hastaneleri.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fehmi Koru'dan Kılıçdaroğlu'na Abdullah Gül tepkisi! Ne kadar saçma olursa olsun...
Cüneyt Özdemir'den Erdoğan'ın BM'deki konuşmasına çarpıcı yorum! Övgüyle bahsetti
Fatih Terim'den Ali Koç'a flaş 'sicili bozuk' yanıtı
Ersun Yanal'ın gözüne giremedi derbide kesik yedi
Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan enflasyon ile ilgili son dakika açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 3 bin 7320 internet sitesine erişim engellenecek
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk iddiayı yalanladı asla söz konusu değil
Sofiane Feghouli: Taraftarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz
Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar Ahmet Kaya şarkısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Konya'da baldızının 2 çocuğuna istismar sanığına beraat kararı
Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
İstanbul'da korkutan deprem artçılar devam ediyor! Hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi?
Yorumlar