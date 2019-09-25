Üçüncü basamak hastaneler hangileri bir ve ikinci basamak sağlık kurumları

Sağlık sektöründe hastaneler 1. basamak, 2. basamak ve 3. basamak olarak ayrılıyor. Üçüncü basamak hastaneler araştırma ve üniversite hastaneleri oluyor.

Türkiye'deki tıp sisteminde birinci basamak resmi sağlık kuruluşları olarak şunlar yer alıyor:

- Resmi kurum tabiplikleri,

- Sağlık ocağı,

- Verem savaş dispanseri,

- Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi,

- Sağlık merkezi,

- SSK sağlık istasyonu ve dispanseri anlaşılır.

Birinci basamak özel sağlık kuruluşu olarak ise 'Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikler bulunuyor. Hekimlerin, mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere münferiden açtıkları muayenehaneler bu kapsam dışında.

İkinci basamak hastaneler hangileri?

Sağlık sisteminin ikinci aşamasında yer alan devlet kurumları şöyle:

- Devlet Hastaneleri (Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan)

- Özel Dal Hastaneleri,

- SSK Hastaneleri ve diğer resmi kurum hastaneleri.



2. basamak özel sağlık kuruluşları ise şöyle:

- Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre ruhsat almış özel hastaneler ile

- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel tıp merkezleri ve özel dal merkezleri.

Üçüncü basamak hastaneler hangileri?

Bu kademede yer alan hastaneler en yetkili konumdaki hastanelerdir. 3. basamak hastaneler şöyle sıralanır:

- Eğitim ve araştırma hastaneleri,

- Özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile

- Üniversite hastaneleri.