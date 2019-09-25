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MSB duyurdu: Avaşin bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı kapsamında düzenlenen hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter adresinden yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi. 

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