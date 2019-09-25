Ak Partili yetkili Financial Times'a konuştu! Ali Babacan yüzde 10 alırsa...

Türkiye'ye yüklenmek için her fırsatı değerlendiren İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, AK Parti'de son dönemde yaşananlarla ilgili çarpıcı bir haber yayınladı. Haberde Ak partili yetkililerin de görüşleri yer aldı. Ak Partili bir yetkilinin Babacan sözleri ise dikkat çekti.

Financial Times gazetesi, son dönemde AK Parti'den ayrılan Davutoğlu ve Babacan hakkında kapsamlı bir analiz yazdı. Laura Pitel imzalı haberde AK Partili bazı yetkililer de isim vermeden görüş paylaştı. Halen AK Parti üyesi olduğu belirtilen eski bir bakan, "Parti içindeki denge denetleme mekanizması kayboldu" dedi.

Babacan yüzde 10 oy alırsa…

AK Partili bir yetkili, ‘Eğer Babacan yüzde 10 oy alırsa ve biz de yüzde 35 oy alırsak, İmamoğlu başkan olur. Parti içinde söylenenlerin bunu bırakmaları gerek'” ifadesi kullanıldı.

Yakın zamanda partiden ihraç edilen AK Parti’nin eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin “AK Partili isimlerle tek tek konuştuğumuzda hepsi bizimle hemfikir oluyor fakat birçoğu korkuyor”sözlerine yer verildi.