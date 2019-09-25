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Adana'da devlet hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Demirören Haber Ajansı

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık personeline yönelik öğle saatinde gerçekleştirilen 'sıra gecesi' eğlencesi görüntüleri tepki çekti. Adana Valiliği, eğlenceyle ilgili soruşturma başlattı.

Şehir Hastanesi'nin yemekhanesine getirilen özel ekip tarafından yere halı serilip, davullu müzik eşliğinde 'sıra gecesi' eğlencesi düzenlendi.

Dün öğle saatlerinde gerçekleştirilen sıra gecesinde görevli sağlık personeli müzik eşliğinde oynarken, çalışan diğer personelin de yemek yemesi dikkat çekti. Bazı kişilerin sosyal medyada paylaştığı görüntülerle ortaya çıkan eğlenceyle ilgili Adana Valiliği soruşturma başlattı.

Öte yandan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana Şehir Hastanesi'nde öğle saatinde gerçekleşen eğlenceyi ,TBMM gündemine de taşıdı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

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