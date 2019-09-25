Türkiye genelinde uygulama başladı arabada sigara içenlere ceza yağdı
Sigara yasakları genişledi. Kapalı mekanlarda sigara içilmemesine yönelik yasak arabalar içinde geçerli hale geldi. Türkiye genelinde trafikte sigara yasağına ilişkin 'dumansız araçlar' uygulaması gerçekleştirildi.
Sigaraya karşı mücadelede yeni dönem başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde arabalarda sigara içilmesine yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Kapalı alanlarda sigara içilmemesine yönelik yasak, otomobilleri de kapsadı. Yasağa uymayan pek çok sürücüye ceza kesildi. Türkiye genelinde çok sayıda ilde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otomobillerde ve taksilerde 'dumansız araç' uygulaması yapıldı.
Bursa'da bazı sürücüler tepkili ve şaşkın: Kent merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamada özel ve ticari araçları durduran polis ekipleri, uygulama hakkında bilgi verip, araç başında sigara içilmemesi konusunda uyardı. Orhangazi İlçesi Siteler bölgesinde yapılan uygulamada özel araçlarında sigara içen şoförlere 153 lira idari para cezası kesildi. Para cezasına çarptırılan bazı sürücüler ise hem tepki gösterdi hem de uygulama nedeniyle şaşkın olduklarını ifade etti.
Bundan sonra dikkatli olacağım: Tokat'ta polis ekipleri tarafından, otomobillerde ve taksilerde 'dumansız araç' uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada araçlarda sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi. Kentte otomobil içinde sigara içmekten ilk ceza ise serbest meslek ile uğraşan Vedat Omca'ya kesildi.
Omca, "Uygulamadan hiç bilgim yoktu. Ceza yedik, bundan sonra dikkat edeceğiz" dedi. Uygulamaya katılan Ahmet Selçuk ise, ''Aslında çok doğru bir şey. Ben devamlı uzun yola gidip gelen insanım sigara içiyorum ama bundan sonra daha dikkat edeceğim. Sağlığımız bizim için önemli" şeklinde konuştu.