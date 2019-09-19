Tüp bebek tedavisinde cinsel perhiz! Sperm yeterli olmazsa bu yapılıyor
Tüp bebek sık uygulanan ve başarısı gittikçe artmakta olan tedavi yöntemidir. Kısırlık ya da sperm sayısı düşüklüğünde başvurulan bir yöntem olan tüp bebek tedavisiyle ilgili merak edilen tüm soruların yanıtlarını derledik.
Korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalamamak olarak tanımlanan infertilite yani kısırlık, çiftlerin en büyük sorunlarından biri. Kadın ya da erkeğe ait sorunlardan kaynaklanabilen infertilitenin teşhisi günümüz teknolojisiyle çoğu zaman mümkün olabiliyor. Peki tüp bebek yöntemini çiftler ne zaman denemeli, uygulanan yöntemler neler, kısırlık teşhisi ve tedavisi nasıl?
Tüp bebek tedavisinde başarı oranı
Tüp bebek başarı yüzdesi %55 ve %60 aralarında iken, 40 yaş ve üzeri kadınlarda %15-20’lere düşmektedir. Transfer edilen embriyonun kalitesi ve rahmin sağlıklı olması için anne adayının yaşı tüp bebek başarısında önemli bir rol oynar.
Tüp bebek tedavisi kaç defa denenebilir?
Tüp bebek denemesinde genel olarak kabul gören sayı 3 kez yapılması yönündedir. Bu sayıdan sonraki denemelerde gebelik oluşma ihtimali halen daha geçerlidir ancak şans çok düşük görülmektedir. Tüp bebek yöntemi deneme sayısının 3 olarak kabul görmesinin yanı sıra, başarısızlıkla sonuçlanmış tüp bebek tedavi yöntemleri için alternatif tüp bebek tedavi yöntemleride günümüzde önem arz etmektedir.
Tüp bebek tedavisinde yaş sınırı var mıdır?
Tüp bebek tedavisinde anne adayının yaiı ve embriyonun kalitesi büyük önem arz eder. Bu yüzden 30 yaş altı kadınlarda tüp bebek başarısı %55 ve %60 civarında iken, 40 yaş üstündeki kadınlarda bu oran %15 ile %20 oranına düşmektedir.