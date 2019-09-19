Tüp bebek tedavisinde cinsel perhiz! Sperm yeterli olmazsa bu yapılıyor

Tüp bebek tedavisi kaç defa denenebilir?

Tüp bebek denemesinde genel olarak kabul gören sayı 3 kez yapılması yönündedir. Bu sayıdan sonraki denemelerde gebelik oluşma ihtimali halen daha geçerlidir ancak şans çok düşük görülmektedir. Tüp bebek yöntemi deneme sayısının 3 olarak kabul görmesinin yanı sıra, başarısızlıkla sonuçlanmış tüp bebek tedavi yöntemleri için alternatif tüp bebek tedavi yöntemleride günümüzde önem arz etmektedir.