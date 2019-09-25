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MHP'li İsmet Büyükataman'dan Akşener'e çok ağır sözler!

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Küçük hanıma tavsiyemiz siyaset sahnesini terk etmesi, sen aslında yoksun" ifadelerini kullandı.

MHP'li İsmet Büyükataman, Akşener ile ilgili "Bu yolda bir belediye daha fazla alma ihtimali için terör örgütüne sırnaşanlar, FETÖ'ye kuyruk sallayanlar; önümüzde 'küçük bir engel' dahi değildir. Özetle, sen aslında yoksun" diye konuştu

Büyükataman, açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün katıldığı bir programda sarf ettiği sözleri eleştirdi.

'Küçük ortak' sözleri

Akşener'in 'Türkiye'yi 2023 ve 2053 hedefleriyle önce 'lider ülke', sonra 'süper güç' yapma ülküsü doğrultusunda bir yol izleyen, hiçbir pazarlığın içerisinde yer almayan MHP'ye 'küçük ortak' dediğini' hatırlatan Büyükataman, şöyle devam etti:

MHP'ye 'küçük ortak' diyerek, CHP kapısında belediye başkan yardımcılığı dilendiği gerçeğini değiştiremez. Her gün bir başka ilde ve ilçede CHP kapısına bırakılan siyah çelenkler, belediye meclis üyelerinin tutumuna dair rezillikler gündemi meşgul ederken MHP'yi bir pazarlık içerisinde gösterme gayretleri kendi pisliğini başkasına atma psikolojisinden başka bir şey değildir.

"Özetle, sen aslında yoksun"

Büyükataman, Akşener'in, "CHP ile HDP arasında herhangi bir ilişki, iletişim var mıdır, yok mudur? Ben bilmiyorum" sözleriyle ilgili ise şunları kaydetti:

CHP-HDP ilişkisinden haberdar olmadığını söyleyerek samimiyetsizlik rekoru kıran 'küçük hanım'a tavsiyemiz yeterince kirlettiği siyaset sahasını bir an önce terk etmesi. Milliyetçi Hareket'le yatıp Milliyetçi Hareket'le kalkmasından kendisine bir fayda doğmayacaktır. Milliyetçi-Ülkücü Hareket, lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin çizdiği yolda millî ülküleri gerçekleştirmek için koşar adım yürümektedir. Bu yolda bir belediye daha fazla alma ihtimali için terör örgütüne sırnaşanlar...

FETÖ'ye kuyruk sallayanlar; önümüzde 'küçük bir engel' dahi değildir. Özetle, sen aslında yoksun.

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