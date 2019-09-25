Şirin Ünal'ın evinde çalışan Nadira Kadirova vekilin silahıyla intihar etti

İSTANBUL AK Parti Milletvekili Şirin Ünal 'ın evinde dün sabah yaşanan olay gündeme yeni düştü. Şirin Ünal'ın evinde çalışan Özbekistan uyruklu Nadira Kadirova vekile ait silahla intihar etti.

Nadira Kadirova'nın AK Parti İstanbul Milletvekili emekli general Şirin Ünal'ın, Ankara'daki evinde bir yıldır çalıştığı öğrenildi. Özbek asıllı olan 23 yaşındaki Nadira Kadirova dün sabah Şirin Ünal'ın tabancasını kalbine dayayıp intihar etti.

Kadirova'nın olaydan 1 gün önce arkadaşı Leyla'ya "Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım? Ölmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Ağabeyi açıklama yaptı

Saygı Öztürk'ün haberine göre Nadira Kadirova'nın intiharıyla ilgili genç kızın ağabeyi Muhammet Ali Kadirova, şunları söyledi:



-"Kardeşimin intihar etmesini gerektirecek herhangi bir durum yoktu. Önümüzdeki günler üniversite sınavı için kursa başlayacaktı. Bildiğimiz kadarıyla Nadira saat 08.48'de milletvekili Ünal'a ait tabancayla kalbine ateş etmiş. Bilkent Hastanesi'ne kaldırılan Nadira kurtarılamadı. Rapora göre 09.50'de ölüm gerçekleşmiş.

-Kardeşim 4 yıldır Türkiye'de yaşıyordu. Herhangi bir sorunu da yoktu. Bu intihar olayı bizi şaşırttı. Ayrıca Adli Tıp'taki işlemleri milletvekilinin devreye girmesiyle jet hızıyla tamamlandı. Bugün saat 22.00'da cenazesini uçakla ülkemize götüreceğiz."

O sırada Ünal da evdeydi

AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evde bulunduğu sırada intiharın gerçekleştiği öğrenildi. Ünal, olayla ilgili konuşmak istemedi.