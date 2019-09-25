Balon balığı zehirlenmesi öldürücü! Balon balığı yenir mi?

TÜRKİYE'de görülmeye başlayan balon balığının bilimsel ismi Arothron Meleagris'dir. Balon balığı zehirlidir ve ölümcül sonuçlar yaratabilir.

En ilginç deniz canlıları arasında yer alan balon balığı, düşmanlarını uzak tutmak için su yutarak kendini şişirmesi ve tehlike anında kendini savunmak için zehir salgılaması ile bilinir. Bilimsel adı “Arothron Meleagris” olan, bu tür Hint-Pasifik ve Doğu Pasifik Okyanusu’nda bulunur.

Balon balıkları tropikal bölgelerde, çoğunlukla mercan bakımından zengin resif ve lagünlerde yaşar. Yaşam alanları 3 – 24 metre arasındadır. Temelde yosunlar, yumuşakçalar, süngerler, mercanlar, denizyıldızları ve deniz kestaneleri ile beslenen bu balon balığının ağırlığı 1,6 kiloyu bulabilir. Ortalama ömrü ise 10 yıldır.

Balon alıklarının beyaz benekli siyah, ya da siyah benekli sarı renklerde bulunabilir. Siyah renkli olan türler daha zehirlidir.

Balon balığı zehiri

Arothron Meleagris balon balıkları, tehdit altında kendilerini savunmak için tetrodotoxin ve saxitoxin gibi zehirler salgılayabilirler. Zehir seviyesi balığa, balığın yaşadığı bölgeye ve mevsime göre değişebilir.

Balon balığı yenir mi?

Diğer kirpi balığı balıklarına benzer şekilde , gümüş yanaklı toadfish yumurtalıklarında tetrodotoksin içerdiği ve cildini, kaslarını ve karaciğerini daha az miktarda cılız avcılardan koruduğu için yenildiği takdirde aşırı derecede zehirlidir. Toksini içeren bakterileri yerken toksik hale gelir. Bu ölümcül madde, kurbanlarının nefes almasını engellemesine veya kalp yetmezliğine yol açmasına neden olabilecek istemsiz kasların felç olmasına neden olur. Mısır ve İsrail'de ölümcül zehirlenme vakaları yaşanmıştır.

Türkiye'de balon balığı 8 yaşındaki bir kızın parmaklarını ısırarak koparmıştır.