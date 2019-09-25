Bir kızın parmağını koparmıştı! Türkiye'ye akın eden balon balığı teneke yiyor

Sahilde yüzenleri ısırır çok değerli bir balık

Su ürünleri araştırmacılarının balıkçıları bilgilendirdiğini belirten Nejdet Diker, ise şu bilgileri verdi:

-"Tayland, Çin, Japonya gibi ülkelerde bu balıklar yoğun tüketiliyor. Balon balığının içindeki bir bölümde zehir salgılansa da yiyen çok fazla. Bazen 7-8 kilo civarındaki balon balığıyla karşılaşıyoruz. Balon balığının ağzına metal bir kutuyu koyduğumuzda dişlerini diğer bölüme çıkartıyor. Biz bu türün değerlendirilmesi peşindeyiz. Yurtdışında değerli bir balık. Av esnasında balon balığıyla karşılaştığımızda ya boynuyu ya da kuyruk kısmını kesip atıyoruz. Çünkü yemediği hiçbir şey yok. Yakında sahilde yüzenleri bir iki ısırmaya başlar diye düşünüyorum".