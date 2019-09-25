Bir kızın parmağını koparmıştı! Türkiye'ye akın eden balon balığı teneke yiyor
ANTALYA'da balon balıkları balıkçıların kabusu oldu, balıkçılar 'teneke yiyen balon balığı herşeyi yer' diyerek durumun vahametine dikkat çekti.
Kızıldeniz'den Akdeniz'e akın eden, son olarak Mersin'de 8 yaşındaki bir kız çocuğunun sol el yüzük parmağını koparmasıyla gündeme gelen balon balıkları, en çok balıkçıları tedirgin ediyor. Bilim insanlarının 'istilacı balık', balıkçıların ise 'yamyam balık' olarak adlandırdığı balon balığının Akdeniz'deki popülasyonunda, son dönemde artış yaşandı.
Teneke kutuyu tıkır tıkır yiyor
Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, balon balığının balıkçıların ağlarına ve balıklarına zarar verdiğini belirtti. Demir, şu şekilde açıklamada bulundu:
-"Bu balık teneke kutuyu kıtır kıtır yiyor. Eskiden buralarda böyle bir tür yoktu. Açık denizlerden geldi. İnsanların da dikkat etmesi gerekiyor. Balon balığının, küresel ısınmaya bağlı olarak Akdeniz'in suyunun ısınmasından dolayı geldiği söyleniyor. Türler yeni yaşam alanı buluyor ve buralarda yaşamaya başlıyor. Gücünün yettiği, dişinin kestiği her şeyi yiyen bir balıkla karşı karşıyayız. Teneke yiyen her şeyi yer."
Çok hızlı büyüyorlar
Antalyalı balıkçı Nejdet Diker (47), son dönemde popülasyonu artan balon balığının, çok hızlı üreyen bir tür olduğunu söyledi. Balon balığının Kızıldeniz'den yük gemileriyle Akdeniz'e ulaştığını anlatan Diker, bu türle Mersin'den Ege Bölgesi'ne kadar yoğun şekilde karşılaştıklarını belirtti. Balon balığının plastikten metal parçasına kadar her şeyi yediğini anlatan Diker, “Balık, ağlarımıza zarar veriyor. Bunun önüne geçme olanağımızın olup olmadığını bilmiyorum. Balon balığının yanı sıra aslan balığı da çoğaldı. Aslan balığı yeniyor fakat dikenleri zehirli. Bunlarla nasıl baş edilecek bilmiyorum" dedi.
Sahilde yüzenleri ısırır çok değerli bir balık
Su ürünleri araştırmacılarının balıkçıları bilgilendirdiğini belirten Nejdet Diker, ise şu bilgileri verdi:
-"Tayland, Çin, Japonya gibi ülkelerde bu balıklar yoğun tüketiliyor. Balon balığının içindeki bir bölümde zehir salgılansa da yiyen çok fazla. Bazen 7-8 kilo civarındaki balon balığıyla karşılaşıyoruz. Balon balığının ağzına metal bir kutuyu koyduğumuzda dişlerini diğer bölüme çıkartıyor. Biz bu türün değerlendirilmesi peşindeyiz. Yurtdışında değerli bir balık. Av esnasında balon balığıyla karşılaştığımızda ya boynuyu ya da kuyruk kısmını kesip atıyoruz. Çünkü yemediği hiçbir şey yok. Yakında sahilde yüzenleri bir iki ısırmaya başlar diye düşünüyorum".