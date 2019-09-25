Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Kredi faiz oranlarındaki son durum ev alacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki konut kredi faizlerinde son durum ne?

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye İş Bankası kredilerde indirime giderken, indirim seferberliğine Halkbank ve Akbank da katılım gösterdi. Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına, 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25’e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1.35’e çekti. Halkbank, 500 bin lira ve üzerindeki konut kredilerinde faizi aylık yüzde 1.19’a düşürürken, 500 bin TL'nin altında yüzde 0.99 olarak tuttu.

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Merkez Bankası kararının ardından bir banka daha faiz indirimine gittiğini açıkladı.

500 bin lira ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,19’a indiren Halkbank, 500 bin liranın altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık yüzde 0,99 olarak uygulamaya devam edeceğini duyurdu.

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Türkiye İş Bankası faiz indirimine gitti. Kamu bankaları faiz indiriminde ihtiyaç kredisini tercih ederken, İş Bankası konut kredisi faizlerinde indirime gitti. İş Bankası yaptığı hamle ile en uygun konut kredisi veren özel banka pozisyonuna geçerken, kamu bankalarının ardından da ilk sıraya yerleşti. Özel bankaların bu hafta içerisinde daha fazla sorumluluk alarak tüm kredi türlerinde çeşitli indirimler yapması bekleniyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını aşağıya çekti. Farklı konut finansman ürünleri sunan İş Bankası, konut alımlarının finansmanı için kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17 oranı uygulayacak.

Kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası’nın ev kredisi ürünlerine dair detaylara ve kredi koşulları ile ilgili bilgiye internet sitesinden ulaşmak mümkün..

TEB İNDİRİME GİRDİ

Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredi faiz oranını 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20'ye çekti.

TEB tarafından yapılan açıklamaya göre, banka konut sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine yüzde 1,20 faiz oranında konut kredisi sağlıyor.

TEB'in yeni konut kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenler, dosya masrafı ve kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20 faiz oranlı konut kredisi alabiliyor.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına çekti. Ziraat Bankası, 500 bin TL'ye kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi faiz oranları 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirildi.

Yapılan açıklamaya göre; konut kredisi faiz oranları, 500 bin TL'ye kadar 180 ay aylık azami vadeyle aylık 0,99, 500 bin 1 - 1 milyon TL arası aylık 1,19, 1 milyon üzeri ise aylık 1,39 şeklinde belirlendi. Tüketici kredisi faiz oranları ise, bankadan maaş alan müşteriler için azami 60 ay vadeyle aylık 1,49, diğer müşteriler için ise aylık 1,59 şeklinde belirlendi.

Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank da 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0,99'a indirdi.

Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na girmeniz gerekli. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçip, kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyip hesapla butonuna basınız.

Hesapla butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır.