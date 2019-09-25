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Arabada sigara içmenin cezası ne kadar? Uygulama başladı işte cezalar

Polis ekipleri, farklı şehirlerde özel araçlara yönelik 'dumansız araçlar uygulaması' gerçekleştirdi. Araçlarında sigara içen sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi.

Bursa, Tekirda, Manisa, Muğla, Tokat ve Aksaray il merkezlerinde, asayiş ve trafik ekiplerinin müşterek katılımıyla yapılan uygulamada, araçlarda sigara içilip içilmediği denetlendi.

Belirli güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere 153 TL cezai işlem uyguladı.

Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu. Uygulamaların gün boyunca farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi. 

Arabada sigara içmenin cezası 153 lira

Erdoğan istemişti

Geçen hafta, AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fahrettin Altun’la bir programa giderken trafikte bir araba gördüm. İçinde çocuklar vardı ve babaları şoför koltuğunda sigara içiyordu. Böyle şey olmaz. Niye bunlara ceza verilmiyor? Özel araçlarda da sigara tümüyle yasaklanmalı" diye konuşmuştu. 

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Foto Galeri Türkiye genelinde uygulama başladı arabada sigara içenlere ceza yağdı Galeriye Gözat
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