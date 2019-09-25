Ak Partili vekili Mustafa Yeneroğlu'ndan şaşırtan Mansur Yavaş paylaşımı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir konuşması sosyal medyanın gündemi oturdu. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Yavaş'ın sözlerini paylaşıp ''bu erdemli duruşu takdir etmemiz'' dedi.

Birçok konudaki duyarlı duruşuyla dikkat çeken AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu yine aynı tavrı gösterdi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tarihe not düşülecek güzellikteki sözlerini paylaşıp destek verdi.

Mansur Yavaş’ın “Olur da belediyede benim göreve getirdiğim bir arkadaşım yanlışa düşer, zulmeder, harama meyleder, hakkı korumazsa, sizler de hakkın korunması yolunda karşıma dikilmezseniz 5 buçuk milyon hemşehrimize, tüm Türkiye’ye, hem bu dünyada hem de ahirette hesap vermek zorunda kalırsınız. Bu yaştan sonra ne haram yemenin, ne haram yedirmenin riskine dahi girecek değilim. O yüzden yapılan iyi ve kötü ne varsa tarihe miras kalacak” şeklindeki sözlerinin yer aldığı bir görseli paylaşan Yeneroğlu, “Kim olursa olsun, siyasi görüşüne/partisine bakılmaksızın bu erdemli duruşu takdir etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu şu paylaşımda bulundu: