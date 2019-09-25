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Candaş Tolga Işık: Abdullah Avcı bu sene başarılı olsun Sergen sonra gelsin

Candaş Tolga Işık, İnternethaber'in YouTube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında yaptığı açıklamada ''Abdullah Avcı, başarılı olsun daha sonra Sergen Yalçın gelebilir.'' dedi.

İnternethaber'in YouTube kanalında 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Fikret Orman'ın istifa kararını değerlendiren Candaş Tolga Işık, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine Sergen Yalçın'ın geleceği iddiasına açıklık getirdi.

''Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a hoca olması için çok uğraştım.'' diyen Işık, şu ifadeleri kullandı;

''Yönetici arkadaşlara da söyledim. Sergen'e çok inanıyorum. Sergen'le ilgili kaygılar disiplin anlamındaydı. Kısmen haklı kaygılardı. Sergen Yalçın hiçbir zaman Beşiktaş'ın hocası olmadı. Taç giyen baş akıllanır diye bir laf var. Sergen Yalçın'ın Sivas'ı yönetirken haliyle Beşiktaş'ı yöneten hali bir olmaz. O başka bir Sergen olur.

''Abdullah Avcı bu sene başarılı olsun Sergen sonra gelsin''
Sergen çok değişti. Fakat şu an Beşiktaş'ın bir hocası var. Abdullah Avcı'ya bir alternatif biçmeyi doğru bulmam. 'Sergen gelse iyi olur' benim söyleyeceğim laflar değil. Ama Sergen bir gün Beşiktaş'a gelecek. Abdullah Avcı bu sene başarılı olsun Sergen sonra gelsin.''

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