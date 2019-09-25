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Antalya'da acı olay! Derste rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti

ANTALYA'da ders sırasında rahatsızlanan 45 yaşındaki ilkokul öğretmeni Emine Neslihan Ölmez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde derste rahatsızlanan sınıf öğretmeni, yaşamını yitirdi.

Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulunda görevli 45 yaşındaki sınıf öğretmeni Emine Neslihan Ölmez, dersteyken rahatsızlandı.

Bir süre dinlendikten sonra hastaneye kaldırıldı

Okul idarecilerinin yanına giden Ölmez, kendisini iyi hissetmediğini söyledi.

Bir süre dinlenen Ölmez, rahatsızlığı artınca çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ölmez, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, üzüntülü olduklarını belirterek, "Eğitim camiamıza, arkadaşlarımıza, ailesine baş sağlığı diliyorum. İstenmeyen bir durum, hepimiz çok üzüntülüyüz." dedi.

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