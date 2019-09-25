Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli kadınların yararlanacağı proje uygulanmaya başladı

Japonya Hükümeti tarafından fonlanan, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin teknik desteği ile uygulanan projenin tanıtım toplantısı GAP Bölge Kalkınma İdaresinin ev sahipliğinde düzenlendi.

Japonya Hükümeti tarafından fonlanan, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ’nin teknik desteği ile uygulanan “Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadın ve Genç Kızların Sosyal ve Ekonomik İstikrarı ve Dayanıklılığının Güçlendirilmesi” projesi tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Şanlıurfa ilinde uygulanacak proje, geçici koruma altında olan Suriyeli kadın ve genç kızların ekonomik olarak güçlenmelerini, Türk ve Suriyeli kadınların sosyal uyum ve diyalog içinde birlikte yaşamalarını sağlamayı ve Suriyeli kadınların mülteci koruma mekanizmalarına erişiminin artırılmasını hedefliyor.

BM Kadın Birimi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı mutabakat zaptı imzaladı

Japonya Hükümetinin yaklaşık 337 bin ABD doları ile fonladığı dokuz ay sürecek projenin tanıtım toplantısı 25 Eylül 2019’da Şanlıurfa’da gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi Ülke Direktörü Asya VARBANOVA, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin KARAHOCAGİL ve SGDD temsilcisinin açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği toplantıda aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi Ülke Direktörü Asya VARBANOVA açılış konuşmasında kadınlar özelinde insani yardım ve mülteci destek çalışmalarının öneminden bahsederek: “İnsani yardım ve mülteci destek programlarında kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının tam olarak gözetilmesi, karar alma süreçlerine dahil edilmeleri ve ekonomik açıdan güçlenmeleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmada büyük önem taşımakta. GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile bugün imzaladığımız mutabakat zaptını bu doğultuda uzun vadeli bir ortaklığın başlangıcı olarak görüyoruz.” dedi.

GAP İdaresi Başkanı Sadrettin KARAHOCAGİL “Bölgemizde yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli yaşıyor ve bu nüfusun %75’i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Sosyal kalkınma alanında, özellikle kadınların güçlendirilmesi ve kalkınma sürecine entegrasyonunun sağlanması konusunda uzun yıllara dayalı bir tecrübemiz var. Sahip olduğumuz bu tecrübeleri, mülteci destek programları kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yaptığımız işbirlikleri yoluyla paylaşıyoruz. Bugün, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile imzaladığımız mutabakat zaptının; Suriyeli ve Türk kadınların hayatına dokunacağına ve güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile işbirliğimizin bu alanda genişleyerek devam edeceğini temenni ediyorum.” dedi.

Kodlama eğitimi ve Türkçe konuşma kulüpleri

Bine yakın Suriyeli ve Türk kadın ve genç kızın yararlanacağı projeyle kadın ve genç kızların geçim imkanlarına erişimlerinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda verilecek eğitimlerin yanı sıra özgüven, güçlenme, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kadına yönelik şiddet konularında kadınlara danışmanlık, yönlendirme ve mentörlük hizmetleri sunulacak.

Yüzlerce kadın ve kız çocuğunun yararlanacağı kodlama, bilgisayar okur-yazarlığı, programlama ve temel beceri eğitimleriyle her yaşta kadının dijital becerilerinin geliştirilmesi amaçlanırken, Türkçe konuşma kulüpleri ile sosyal uyum desteklenecek. Bunun yanı sıra GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na bağlı Çok Amaçlı Toplum Merkezleri ile Gençlik ve Kültür Evlerinde gerçekleşecek faaliyetler aracılığıyla Türk ve Suriyeli kadınlar arasında bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.