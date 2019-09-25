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Sırrı Süreyya Önder'in dosyası AYM Genel Kurulu'na sevk edildi

HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in dosyası Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na sevk edildi. Süreyya'nın avukatı Arzu Kayaoğlu, aleyhte bir karar çıkarsa hem AYM hem AİHM’nin uygulamalarına aykırı bir karar olacağını belirtti.

Halkların Demokratik Partisi'nin tutuklu eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in “örgüt propagandası” gerekçesiyle yargılandığı dava Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) görüşüldü. Dosya AYM Genel Kurulu'na sevk edildi.

"Aleyhte bir karar çıkarsa..."

Süreyya'nın avukatı Arzu Kayaoğlu "Barış Akademisyenleri, Ayşe Çelik davaları dosyalarında verilen AYM kararıları göz önüne alındığında buradan ihlal kararının çıkmaması mümkün değil. Hem AYM’nin uygulamasına hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin uygulamasına aykırı bir karar olur aleyhte bir karar çıkarsa" dedi.

Ne olmuştu?

HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 2013’te İstanbul Kazlıçeşme’de yapılan Newroz kutlamasında yaptığı konuşması nedeniyle “örgüt propagandası” gerekçesiyle 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Konuya ilişkin Önder’in Anayasa Mahkemesine (AYM) yaptığı başvuru bugün (25 Eylül)  görüşüldü. Dosya AYM Genel Kurul’a sevk edildi.

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