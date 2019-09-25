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Beşiktaş'ın başkan adayı kimler olacak ? Candaş Tolga Işık açıkladı

İnternethaber'in YouTube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararının ardından hangi isimlerin aday olacağı masaya yatırıldı.

Mehmet Ayan, Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, İnternethaber'in YouTube kanalında yayınlan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Beşiktaş'taki Fikret Orman'ın istifa kararının ardından hangi isimlerin başkan adayı olacağını değerlendirdi.

Bir dönem Beşiktaş'ta yönetimde görev alan Candaş Tolga Işık, ''Ali Gültekin'in başkan olması çok zor. Hürser Tekinoktay'ın da başkan olması zor. İsmail Ünal çok kolay değil. Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı aday olursa başkanlık bu iki isim arasında geçer. Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı'ya göre bir adım daha önde. Serdal Adalı'nın kongrede bir karşılığı var ve sevilen bir isim iyi de parası var. Ahmet Abi'nin avantajı muhalefet tarafında olması.'' ifadelerini kullandı.

''Çebi'nin avantajı muhalefetin onu başkan görmek istemesi''
Ahmet Nur Çebi'nin bir adım önde olduğunu ifade eden Işık, ''Çıkar doğru vaatlerde bulunursan kongreye ihtiyaçlarını doğru tarif edersen ve bunun karşılığı olan maddi güçten bahsediyorum. Bu tespitleri Hürse Bey de yapar. Bu kapitali bulabilirse onu da oraya koy. Çebi'nin avantajı muhalefetin onu başkan görmek istemesi.'' şeklinde konuştu.

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