Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti! Doktorlar bile şaşırdı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 65 yaşındaki İbrahim Yavuz'un ince bağırsağından, 6 santimetre uzunluğunda balık kılçığı çıkarıldı.

Güneş Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yavuz, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Selçuk Tıraş tarafından ilk muayenesi yapılan Yavuz'un, çekilen batın tomografisi ve yapılan tetkiklerinde, bağırsağında bir delik tespit edildi.

"6 santimetre balık kılçığı çıkarıldı"

Ameliyata alınan ve yaklaşık 2 saat süren operasyon sonucu, Yavuz'un ince bağırsağını balık kılçığının delmiş olduğu belirlendi. Yavuz'un ince bağırsağındaki delik operasyonla onarılırken, bağırsağındaki yaklaşık 6 santimetre uzunluğundaki balık kılçığı çıkarıldı. Yavuz, yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.

"Balık yerken daha dikkatli olacağım"

İbrahim Yavuz, bağırsak delinmesine neden olan sazan balığı kılçığını ne zaman yediğini hatırlamadığını ve bundan sonra balık yerken daha dikkatli olacağını ifade etti.

"Hayati tehlikelere yol açabilir"

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Tıraş, "Yanlışlıkla yutulan kılçıkların etkilediği yerler arasında ağız içi, dil, yutak, yemek borusu, mide ve bağırsaklar var. Bu arada kılçık ya da etlerin içindeki kemik parçaları dünya üzerinde istenmeden kazayla en fazla yutulan yabancı cisimler olarak kabul ediliyor" dedi. Balık kılçığı ve benzeri yabancı cisimlerin yutulmasının insan sağlığına zarar verebileceğini, hatta hayati tehlikelere yol açabileceğine vurgu yapan Op. Dr. Tıraş, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.