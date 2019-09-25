Müge Anlı Tatlı Sert'te Burhan Aykurt olayında define ayrıntısı şoke etti
ATV'de yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Burhan Aykurt olayında ağabey Mahmut Aykurt canlı yayında yaptığı itiraf ile herkesi şaşkına çevirirken define ayrıntısı ise dikkat çekti.
ATV'de haftaiçi canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 29 Kasım 2018'de evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Burhan Aykut'u arama çalışmaları devam ederken ağabey Mahmut Aykurt'un itirafları canlı yayına damga vurdu. Burhan Aykurt'un kayıp dosyası yakın zamanda cinayet dosyasına dönüşmesi beklenirken en büyük şüpheli verdiği çelişkili ifadeler ile ağabey Mahmut Aykurt.
29 Kasım 2018'de Fethiye'den İzmir'e gideceğini söyleyerek evden çıkan ve bir daha haber alınmayan Burhan Aykurt'un arama çalışmaları devam ediyor. En büyük şüpheli olan ağabey Mahmut Aykurt ile ilgili ortaya çıkan olaylar herkesi şoke etti. Mahmıt Aykurt'un canlı yayındaki itirafı ise gündeme damga vurdu. Peki Burhan Aykurt'a ne oldu? Mahmut Aykurt kardeşi ile ilgili bildiklerini neden saklıyor? Burhan Aykurt'un ortadan kaybolan parasına kim ne yaptı? Burhan Aykurt define işine mi girdi? Detaylar haberimizde.
Yaklaşık 10 ay önce evinden çıkan ve bir daha haber alınmayan 35 yaşndaki Burhan Aykurt ile iddialar cinayet ihtimalini güçlendirmeye başladı. Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldığı ilk günden itibaren kardeşinin gizemli iki kişinin kardeşinin öldürüldü dediğin aktaran ağabey Mahmut Aykurt'un canlı yayındaki itirafı ise şoke etti. Mahmut beyin iddiasına göre iki kişi yolunu kesmiş ve kardeşini öldürdüğünü söylemişti.
Müge Anlı ise pazartesi günü canlı yayında Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt'a, "Anladığım kadarıyla senin de istemediğin bir şey gelmiş kardeşinin başına, lütfen artık anlat. Kimse senin önünü kesmedi değil mi Mahmut?" şeklinde ısrar karşısında Mahmut Aykurt'dan bomba bir cevap gelmişti.