Candaş Tolga Işık: Parayla trol hesaplar satın alıp Fikret Orman'a salladılar

Candaş Tolga Işık, İnternethaberin Youtube kanalında Fikret Orman'ın istifasının perde arkasını anlatırken bomba detaylar paylaştı.

Mehmet Ayan, Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, kısa bir süre önce İnternethaber'in YouTube kanalında yayın hayatına başlayan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Beşiktaş'la ilgili bombalar patladı.

''Beşiktaş'ın başındaki en büyük dert sosyal medya''

Bir dönem Beşiktaş'ta yönetimde yer alan Candaş Tolga Işık, Fikret Orman'ın istifa kararıyla ilgili yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı;

"Beşiktaş'ın başındaki en büyük dert sosyal medya. İletişimi yönettiğim için söylüyorum. Bu işle meşgul olan eski ve yeni yöneticileri var. Paralı bir şekilde sosyal medyada hesaplar tutan, tuttukları hesapları daha sonra unutan, farkında olmadan o yazılan şeylerin onların nasıl sahibi olduğunu işaret ettiğinin farkında olmayan eski ve yeni yöneticiler var. Şimdi bu arkadaşlar bu işlerden elini ayağını çekmeden aklı selim yaratmak mümkün değil. Yeni başkan da gelse aynı şeyler olacak.

''Görevi bırakırsa Serdal Adalı ve yönetim devam edecek''

Başkan 'Çok net bir şekilde bir daha aday olmamak ile beraber bıraktım' dedi. İstifa mı edecek, göreve mi bırakacak? Orada şöyle bir denge var. İstifa ederse yönetim kurulu da istifa etmiş sayılacağı için anladığım kadarıyla kulübü 1 ay sonra seçime Divan Kurulu götürüyor. Fakat görevi bırakırsa Serdal Adalı ve yönetim devam edecek. Muhtemelen Serdal Adalı da başkan adayı olacağı için şimdi bu konuşuluyor.

''Parayla trol hesaplar satın alıp Fikret Orman'a salladılar''

''Fikret Orman dönemi sona erdi. Bir daha dönmez. Yönetimde çok laf var ama az iş var. Doğru karar verdi. Çünkü olay ahlaki boyuta vardı. Adamı hırsız ilan etmek büyük ahlaksızlık. Keşke böyle bitmeseydi. Çok Büyük emekler verdi. Umarım gelen gideni aratmaz. Parayla trol hesaplar satın alıp Fikret Orman'a salladılar. Serdar Adalı ve Ahmet Nur Çebi, başkanlık için en önemli iki aday. Hürser Tekinoktay da var. Gelen başkan vizyon ve para orataya koymalı. Ali Gültiken'in de adı konuşuluyor.

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