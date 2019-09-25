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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan gizli IMF açıklaması!

CHP, İYİ Parti ve IMF heyeti arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay CHP ve İYİ Parti'ye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın otelde gizli şekilde IMF yetkilileri ile görüşmesinin yankılar hala sürüyor. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı. Oktay "Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez." diye konuştu.

Oktay, Adana'daki terör saldırısına ilişkin, "4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda. Hastanede vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz kalmadı" açıklamasında bulundu.

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