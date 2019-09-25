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Sahte profesör yakalandı sosyal medyada kendini böyle tanıtmış

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ ve İstanbul’da sağlık kurulu raporu almak isteyen kişilere kendisini 'profesör doktor' olarak tanıtarak para talebinde bulunan H.K. yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Kocaeli’de sağlık kurulu raporu almak isteyenlere kendisini 'profesör doktor' olarak tanıtan H.K.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

H.K.'nin, para karşılığında sağlık kurulu raporu vaadinde bulunarak vatandaşları dolandırdığı, sosyal medya hesaplarında kendisini doktor gösterecek paylaşım ve yazışmaları olduğu, sağlık kurulu raporu aldırmak için para talep ettiği, Kocaeli ve İstanbul’da kamu hastanelerinde bazı doktor ve hastane yöneticilerinin isimlerini kullanarak rapor almak isteyen çok sayıda vatandaşı kandırarak dolandırdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan H.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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