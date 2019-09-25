Galatasaray-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Beşiktaş derbilerinin hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak dev derbilerin hakemleri açıklandı. Buna göre Galatasaray Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi ise Ali Palabıyık oldu.

İlk beş haftası geride kalan Süper Lig'de 6. hafta kıyasıya rekabetlere sahne olacak. Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olacakken, Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Galatasaray Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi ise Ali Palabıyık yönetecek.

Galatasaray-Fenerbahçe

Türk Telekom Stadı'nda 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Zorbay Küçük üstlenecek.

Derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Trabzonspor-Beşiktaş

Diğer derbide ise Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi, Caner AK olacak.



Bu derbinin VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak.