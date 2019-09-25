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İmamın çocuklara izlettiği film akıllara zarar! Aileler müftülüğe koştu

ZONGULDAK'ta camide çocuklara korku filmi Siccin 4'ü izlettiren imamı, aileler şikayet etti. Müftülük imamla ilgili inceleme başlattı.

Çaycuma'ya bağlı Veliköyü Saraçlar Mahallesi'nde cami imamı olarak görev yapan E.A., iddiaya göre, cami avlusunda projeksiyon cihazı ile çocuklara Siccin 4 isimli korku filmini izletti. Çocukların korktuklarını belirten aileler, imama tepki gösterdi. Kendilerinin bile bu tür korku filmlerini izlemekten çekindiğini belirten aileler, çocuklar üzerinde olumsuz etkisi olduğu iddiasıyla İlçe Müftülüğüne şikayette bulundu.

İnceleme başlatıldı

Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, Veli Köyü Saraçlar Mahallesi Yeni Cami İmam Hatibi olan E.A.'yı çağırarak konu hakkında bilgi istediğini ve inceleme başlattığını açıkladı. Vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflarda duvara yansıtılarak izlenen filmden kareler ile filmi izleyen çocuklar yer aldı. Müftülüğün olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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