Erdoğan'dan Hindistan'a Azad Keşmir tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen Nefret Söylemiyle Mücadele etkinliğinde konuştu. Erdoğan, Hindistan'da Müslümanlara yönelik şiddeti hatırlattı, Azad Keşmir'in açıkhava hapishanesine döndüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da Azad Keşmir'in açıkhava hapishanesine dönüştürüldüğünü söyleyerek Müslüman gençlerin inek eti yedikleri için kırbaçlandığını söyledi. Türkiye'de domuz eti yiyenler olduğunu ve müdahale edilmediğini anlatan Erdoğan, nefret söylemine en fazla Müslümanların maruz kaldığını kaydetti.

Erdoğan, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. New York şehrinde Nefret Söylemiyle Mücadele etkinliğinde konuşan Erdoğan, Hindistan'da Müslümanlara yönelik baskılardan örnekler verdi. Azad Keşmir'in adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyette olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Nefret söylemleri, günün her saatinde sosyal medyada, TV programlarında normalleştiriliyor. Günümüzde nefret söylemine, kutsal değerlere hakarete en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır. Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için sokakta, çarşıda, işyerlerinde tacize uğruyor. Nefret söylemi, fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır.

Müslüman gençlere şiddet eylemleri

Şu anda Azad Keşmir adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir. Orada sadece inek eti yedikleri için kırbaçlanan hatta palalarla dövülen, ölüme mahkum edilen Müslüman gençlerin haklarını nasıl savunur hale geleceğiz? Herkesin vejeteryan olması beklenemez. 'Sen nasıl inek eti yersin?' Böyle bir saçmalık olabilir mi? Biz de inek eti yiyoruz.

"Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var"

Bir taraftan inanç özgürlüğü diyeceksiniz, benim inancımın gereği bu değil. Ben senin inancına saygı duyuyorum. Sen benim inancıma niye saygı duymuyorsun? Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var biz bunlara müdahale etmedik, etmeyiz. Onun inancının gereği odur yiyebilir bizi çok da ilgilendirmez."