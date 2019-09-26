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Erdoğan yurda dönüyor! Uçağı Türkiye’ye hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 gün süren ABD temaslarını tamamlayarak özel uçakla New York JFK Uluslararası Havaalanı’ndan Türkiye’ye hareket etti.

irleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’ta resmî temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel saate göre 10.45 itibari ile JFK Uluslararası Havaalanından Türkiye’ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ABD ziyaretinde çok sayıda Milletvekili ve Bürokrat’ta eşlik etti.

Yetkililer uğurladı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı, New York JFK Havalimanı’ndan Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş ile diğer yetkililer uğurladı.

Bir çok isim eşlik ediyor 

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ABD'den ayrıldı.

Öğle saatlerinde Türkiye'de 

ABD temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan taşıyan uçağın Perşembe günü öğle saatlerinde Ankara’da olması bekleniyor.

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