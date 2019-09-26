Bakan Berat Albayrak'tan kritik açıklamalar! Onlar kaybedecek dedi

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bölgemizde en dayanıklı bankalar ülkemizde. Enflasyonla mücadele tek haneli rakamları görünceye kadar devam edecek.'' dedi

'Eskiye bakanlar kaybedecek'

Albayrak şöyle devam etti;

2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız. Yeni yüzyılı yeni perspektifle yorumlamak gerekir. Eskiye bakanlar kaybedecek"

ABD ile ilişkiler

Bakan Albayrak, "ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli. İkili ilişkiler 6 aydır çok iyi gidiyor. Geçen yüzyıla bakanlar kaybedecek" dedi.