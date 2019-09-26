Araçta sigara cezası yiyeceğini anlayan sürücü gündeme oturdu

Kayıtta mısın? Çekin beni: Özel araçlarında sigara içenlere ceza uygulamasında en ilginç olay Muğla'da yaşandı. Kamyonetinde sigara içtiği için durdurulan sürücü D.D., 153 lira ceza kesileceğini öğrenince yeni bir sigara yakıp, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi.