Araçta sigara cezası yiyeceğini anlayan sürücü gündeme oturdu
Özel araçlarda sigara içme yasağı 5 yıl sonra uygulanmaya başladı, sürücüleri 153 lira para cezası kesiliyor. Bir sürücü ceza yiyeceğini anlayınca bakın ne yaptı?
2014 yılında araçlarda sürücülere yönelik getirilen sigara içme yasağı 25 Eylül itibariyle uygulanmaya başladı. Polis ekipleri, farklı şehirlerde özel araçlara yönelik 'dumansız araçlar uygulaması' gerçekleştirdi. Araçlarında sigara içen sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi.
Kayıtta mısın? Çekin beni: Özel araçlarında sigara içenlere ceza uygulamasında en ilginç olay Muğla'da yaşandı. Kamyonetinde sigara içtiği için durdurulan sürücü D.D., 153 lira ceza kesileceğini öğrenince yeni bir sigara yakıp, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi.
Yakmadan önce aklıma gelmişti: Ataşehir’de yapılan uygulamada ise direksiyon başında sigara içtiği tespit edilen sürücülere ilgili kanun maddesi uyarınca 153 lira para cezası kesildi. Araçta sigara içerken yakalanan bir sürücü ,"Yakmadan önce aklıma gelmişti" derken, diğer sürücülere araçta sigara içmeme tavsiyesinde bulundu.
36 bin 567 TL ceza kesildi: Kocaeli’de yurt geneli ile eş zamanlı yapılan denetimlerde araçta sigara içen sürücülere 36 bin 567 TL idari para cezası kesildi.