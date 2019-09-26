2 nedenden dolayı dolar pozitif başladı! Dolar kuru bugün ne kadar? 26.09.2019

TCMB Başkanı Murat Uysal'ın bundan sonraki faiz indirimlerinin daha sınırlı olacağı beklentisini teyit eden açıklaması TL'de pozitif seyrin sürmesine neden olurken, dolar/TL'de bant hareketi devam ediyor.

Dolar/TL bugün saat 07.08 itibarıyla 5.6870/5.6897'den işlem görüyor. Uysal'ın faiz mesajları ve ABD'den gelen ticari ilişkiler ile alakalı iyi haberler sonrası dolarda olumlu bir hava oluşturdu.

Uysal'ın faiz mesajı

Uysal, para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü Temmuz ve Eylül aylarında önden yüklemeli kullandıklarını açıkladı. TCMB Temmuz ayında 425 baz puan Eylül ayında ise 325 baz puanlık iki faiz indirimine gitti. Banka 12 Eylül’deki son faiz kararı metninde bundan sonraki faiz adımlarının daha sınırlı olabileceği yönünde sinyal vermişti.

ABD ile ekonomik ilişkiler güçleniyor

Önceki gün CNN Türk’te yer alan bir haberde ABD’nin Türkiye’ye iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarma hedefi kapsamında F-35 ve Patriot sistemlerini de kapsayan bir paket sunacağı belirtildi. Habere göre ABD’nin teklifinin F-35, Patriot sistemi, çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin düşürülmesini ve serbest ticaret anlaşmasını da kapsaması bekleniyor.