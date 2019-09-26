HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'ın rakibi PSG 22 maç sonra yıkıldı

Anadolu Ajansı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, Ligue 1'de seyircisi önünde Reims'e 2-0 mağlup olarak iç sahadaki 22 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Reims'e 2-0 mağlup oldu.

Ligue 1'in 7. haftası, lider PSG'nin Reims'i evinde ağırladığı mücadeleyle sona erdi. Konuk ekip Reims, 29. dakikada Hassane Kamara ve 90+4. dakikada Boulaye Dia'nın kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligde 22 maç sonra evinde kaybetti
Son olarak iç sahada 12 Mayıs 2018'de Rennes'e 2-0 yenilen PSG, ligde 22 maç sonra evinde kaybetti. PSG, aldığı mağlubiyete rağmen 15 puanla zirvedeki yerini korudu. Reims ise puanını 11'e çıkararak 8. sıraya yükseldi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi ağırlayacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da canlı yayında intihar etti yakınları anbean izledi
Ümit Özat'a Azerbaycan'dan sürpriz talip
2 nedenden dolayı dolar pozitif başladı! Dolar kuru bugün ne kadar? 26.09.2019
Bakan Berat Albayrak'tan kritik açıklamalar! Onlar kaybedecek dedi
Erdoğan'dan Hindistan'a Azad Keşmir tepkisi
MHP Şırnak İl Başkanlığına terör saldırısı
ÖNCEKİ HABERLER
Messi'den Barcelona'ya kötü haber
Yusuf Yazıcı 11'de başladı Lille kazandı
Endonezya'da şiddetli deprem! Büyük paniğe yol açtı
Volkswagen'e yöneticilerine iyi haber! Savcılık suçlamasına rağmen izin çıktı!
Antremana gelen Belhanda'yı görenler tanıyamadı
Akşener: Bizden ufak bir miktar oy Davutoğlu'na MHP'nin oyları Babacan'a gidiyor
Yorumlar