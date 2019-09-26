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Ümit Özat'a Azerbaycan'dan sürpriz talip

Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FK yetkilileri, teknik direktör Ümit Özat ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Son olarak TFF 1.Lig'de Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü yapan Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Azerbaycan yolunda. NTV Spor'un haberine göre Sabah FK yetkilileri, Ümit Özat ile görüşme yapmak için İstanbul'a geldi.

Ligin dibine demir attı
Sabah Fk, 5 haftası geride kalan Azerbaycan Premier Ligi'nde 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

Birçok takım çalıştırdı
Ümit Özat kariyerinde daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor, Mersin İY, Gençlerbirliği ve Giresunspor'u da çalıştırmıştı.

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