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Ersun Yanal: Seriyi bitirmek bize yakışır

Antrenman sonrası oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiren Ersun Yanal, Galatasaray’ın ligde 38 maçtır yenilmediğini hatırlatarak, “Bu seriyi sonlandırmak, bizim gibi bir takıma yakışır." ifadelerini kullandı.

Süper Lig’de sadece Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları değil, diğer takımlar da cumartesi günkü müthiş derbiye kilitlenmiş durumda. Ersun Yanal, bu kritik mücadele öncesi takımını en iyi şekilde hazırlamak için ekibiyle birlikte gece gündüz mesai yapıyor.

Yanal, bir yandan Aslan’ı devirecekleri taktiği oyuncularına anlatırken, diğer yandan da onları en iyi şekilde motive etmeye çalışıyor.

'Disiplinine sadık kalın galibiyet gelecektir'
Derbide yüksek tansiyondan ve deplasman atmosferinden etkilenme lüksleri olmadığını vurgulayan Ersun Yanal, "Hepiniz tecrübeli oyuncularsınız. Yapmanız gereken sahaya konsantre olmak. Tribünleri unutun, rakiple ve hakemle diyaloğa girmeyin, son düdüğe kadar oyun disiplinine sadık kalın. Galibiyet gelecektir" dedi.

'Rakamlarda lider olan biziz'
Başarılı teknik adam, takımla yaptığı konuşmada ligin en iyisi olduklarını söyledi. Ersun Yanal, “Belki henüz puan tablosunun zirvesinde değiliz. Ancak oynadığımız futbol ve ilk 5 haftanın istatistikleri ortada. Birçok alanda, rakamlarda lider olan biziz. Şimdi bunu bir kez daha kanıtlama şansımız var. Bunu, ligin en zorlu deplasmanında yapacağız” diye konuştu.

‘Seriyi bitirmek bize yakışır'
“Bu seriyi sonlandırmak, bizim gibi bir takıma yakışır. Cumartesi günü hem oynayacağınız futbolla hem de alacağınız galibiyetle, ligin en iyisi olduğunuzu bir kez daha göstereceğinize inanıyorum. Sakin kalıp, sadece taktiğe odaklanırsanız bunu başaracağına şüphem yok."

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