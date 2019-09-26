Edirnekapı şehitliğinde Abdullah Öcalan sloganı attı vatandaşın gazabına uğradı

İSTANBUL'da bulunan Edirnekapı şehitliğinde terör örgütü PKK sempatizanı olduğu anlaşılan bir kişi terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atınca orada bulunan vatandaşın lincine uğradı.

İSTANBUL Edirnekapı şehitliğinde yaşanan olayda, kimliği tespit edilemeyen adam şehitlikte "Bijî Apo" sloganı attı. Vatandaşların müdahalesi sonucu yakalanan adam, slogan atmaya devam edince bazı vatandaşlar tarafından darp edildi.

Amatör kameraya yansıdı

PKK elebaşı Öcalan sloganı atan kişi, öfkeli vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. O anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Cep telefonu ile kaydedilen videoda bir adam, "23 Eylül 2019'da Edirnekapı Şehitlikte sempatizanlık yapıp ülkeyi birbirine karıştırmak istiyor. Şehitlikte 'Bijî Apo' diyerekten çekiyor. Bütün herkes görsün" ifadelerini kullanarak yaşananları anlattı. Şahsın slogan atmaya devam etmesi üzerine ise etrafını saran öfkeli vatandaşlar tarafından ağır şekilde darp ettiği görüntülere yansıdı.